Exposition Vente Playmobil à Parmain Val d’Oise Salle Jean Sarment Parmain, samedi 24 février 2024.

Exposition Vente Playmobil à Parmain Val d’Oise Salle Jean Sarment Parmain 24 février – 24 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-24 10:00

Fin : 2024-03-24 18:00

Ne manquez pas cette occasion unique de redécouvrir vos périodes préférées en Playmobil ! 24 février – 24 mars 1

Venez fêter les 50 ans de Playmobil lors de l’ Exposition-Vente Playmobil à Parmain, Val d’Oise !

Plongez dans l’univers magique des Playmobil du 24 au 25 février de 10h à 18h ! ️

Voyagez à travers les époques, des dinosaures à la conquête spatiale, en passant par les gaulois, les Romains et la belle époque avec les célèbres figurines Playmobil

Au Programme :

Dioramas Playmobil

️ Stands de vente Playmobil neuf et occasions, pièces détachées

Tombola gratuite avec de nombreuses boîtes bleues à gagner

Ciné Playmo avec diffusion continue de films Playmobil

Jeux pour toute la famille

Concours de dessins Playmobil

Lieu : Salle Jean Sarment – Allée des Peupliers – 95620 Parmain

Salle Jean Sarment Allée des Peupliers, 95620 Parmain Parmain 95620 Val-d’Oise