Exposition vente Peintures et collages de Marie BAZIN L’espace Orlando Saint-Jean-Lespinasse, dimanche 21 avril 2024.

L’association Orlando propose une exposition de Marie Bazin sur le thème de OU VONT NOS REVES QUAND ILS S’ENVOLENT ?

L’artiste Marie BAZIN, établie à Meyssac, en Corrèze, a choisi pour cette nouvelle

exposition de partager avec vous 20 ans de rêves, d’évasion et de couleurs avec une

sélection d’œuvres qui marquent son parcours d’artiste peintre et collagiste

Plusieurs séries sont présentées Contes de fées , Les Marcheurs , quelques

toiles de ses toutes premières séries avec Le regard des poissons sur le monde ,

Mes petites bonnes femmes , Les Loufok’s .

Vous découvrirez également ses collages (1er prix aux Journées internationales du

collage 2023, au Centre d’art à Fresselines), ainsi que ses dessins pleins de

fantaisies Les Blablablas , Les Dames et d’autres surprises que Marie Bazin

vous réserve.

L’artiste se confie sur son immersion artistique, sur sa passion

L’aventure a commencé le 9 septembre 2004, précisément et sans prévenir.

Depuis je me laisse porter par la vague de la création, le courant qui me mène de

toile en toile, de collage en collage. Ma technique, peinture, collage, matières, ainsi

que les univers très personnels qui en découlent sont le fruit de ces 20 années.

Et à cette question qui donne le titre de l’exposition, Où vont nos rêves quand ils

s’envolent ? , l’artiste nous répond Dans chaque coup de pinceau, chaque

image découpée, chaque œuvre créée au fil du temps, chaque histoire que je me

raconte quand naît la toile. Mais aussi, je l’espère, dans chaque histoire que vous

vous raconterez en visitant l’exposition, le temps de vous y perdre ou de vous y

retrouver.

Parking / Accès aux personnes à mobilité réduite

Du samedi 6 au dimanche 21 avril 2024 ; de 15 à 19 heures, sauf lundi

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

L’espace Orlando 55 passage Orlando

Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie

