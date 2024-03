Exposition-vente Maison Félix St lyphard, samedi 13 avril 2024.

Exposition-vente A l’occasion de la « Fête des mères », l’association loisirs détente organise une exposition-vente d’objets réalisés par ses talentueuses adhérentes. 13 et 14 avril Maison Félix Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T09:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T10:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:30:00+02:00

Maison Félix 9 rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 10 38 53 »}, {« type »: « email », « value »: « patrice.payardelle@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-vente-st-lyphard.html »}]

CULTURE EXPOSITION