du vendredi 17 septembre au dimanche 7 novembre à MAISON DES METIERS D’ART

Pour clôturer sa saison culturelle, la Maison des Métiers d’Art vous présente une exposition-vente collective annuelle. Réalisée en partenariat avec les artistes et les artisans d’art du Gâtinais, cette exposition vous présente divers métiers au travers de pièces uniques. Venez découvrir les métiers fascinants tels que vannier, brodeur, céramiste, créateur d’abat-jour, vitrailliste, bijoutier, peintre en décor…

Voir https://www.maisondesmetiersdart45.fr/

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T12:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T15:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T12:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T12:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T11:00:00;2021-11-05T13:00:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T11:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T17:00:00

