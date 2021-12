EXPOSITION-VENTE « Les Modéligraphies® de Germain Gallet » PARIS première série DIJON les oeuvres, le livre Dijon, 30 novembre 2021, Dijon.

EXPOSITION-VENTE « Les Modéligraphies® de Germain Gallet »

PARIS première série

DIJON les oeuvres, le livre angle 4 Rue Montmartre / 3 Rue Eugène Guillaume, Galerie d’Arts Lorella Santiago Dijon

2021-11-30 – 2022-02-12 angle 4 Rue Montmartre / 3 Rue Eugène Guillaume, Galerie d’Arts Lorella Santiago

Dijon Côte-d’Or

EUR La Modéligraphie® n’est pas une photo, c’est un procédé d’art novateur,

Venez découvrir une vision inédite des monuments disparus et leur histoire, grâce à ce procédé d’art novateur qui associe recherches historique, dessin avec l’utilisation de l’outill numérique mis au service d’une véritable création originale.

Chaque oeuvre est une édition limitée et répertoriée, numérotée, signée et remise d’un certificat d’authenticité.

Germain Gallet nait le 17 mai 1988 à Auxerre. Très tôt il montre une sensibilité artistique et une prédisposition au dessin qu’il pratique régulièrement. Ses parents s’installent à Dijon en 1990, où il passera toute son enfance et son adolescence jusqu’en 2008. La Capitale des Ducs de Bourgogne lui donnera le goût de l’architecture et du patrimoine et deviendra pour lui un vaste champ d’exploration avec ses monuments historiques et sacrés. Au cours de ses premières années de collège, il commence un véritable travail de recherches et d’investigation in situ, dans les églises et autres édifices remarquables, dont certains accès privés lui sont ouverts. Les personnes en charge de ces lieux encouragent le collégien à la passion hors norme et décalée par rapport aux camarades de son âge. A l’âge de douze ans il réalise la maquette d’une ville fictive « Saint-Oga » premier essai d’architecture. Il obtient son diplôme d’état d’architecte en 2014 et effectue un stage dans la célèbre agence Wilmotte et associés à Paris.

Après plusieurs années de recherches, d’enquêtes historiques, le créateur, en combinant l’art du dessin et l’utilisation des outils numériques mis à son service, nous propose une représentation inédite de ces monuments et de ces lieux qui furent et ne sont plus (le château de Dijon, la Sainte Chapelle, la Rotonde de Saint Bégnine….

Depuis 2018, Germain Gallet commence un long travail sur Paris. Il a choisi la période des grandes Expositions Universelles de 1889 et de 1900 pour cette première série que nous vous présentons. Le Palais du Trocadéro, le Palais de l’Electricité, les halles Baltard mais aussi Montmartre, son maquis et ses lieux festifs .

Animé par une volonté farouche de faire renaitre des monuments ou des lieux qui n’existent plus, il en fait une de ses spécialités.

+33 3 80 79 13 33 https://www.lorella-santiago.art/

La Modéligraphie® n’est pas une photo, c’est un procédé d’art novateur,

Venez découvrir une vision inédite des monuments disparus et leur histoire, grâce à ce procédé d’art novateur qui associe recherches historique, dessin avec l’utilisation de l’outill numérique mis au service d’une véritable création originale.

Chaque oeuvre est une édition limitée et répertoriée, numérotée, signée et remise d’un certificat d’authenticité.

Germain Gallet nait le 17 mai 1988 à Auxerre. Très tôt il montre une sensibilité artistique et une prédisposition au dessin qu’il pratique régulièrement. Ses parents s’installent à Dijon en 1990, où il passera toute son enfance et son adolescence jusqu’en 2008. La Capitale des Ducs de Bourgogne lui donnera le goût de l’architecture et du patrimoine et deviendra pour lui un vaste champ d’exploration avec ses monuments historiques et sacrés. Au cours de ses premières années de collège, il commence un véritable travail de recherches et d’investigation in situ, dans les églises et autres édifices remarquables, dont certains accès privés lui sont ouverts. Les personnes en charge de ces lieux encouragent le collégien à la passion hors norme et décalée par rapport aux camarades de son âge. A l’âge de douze ans il réalise la maquette d’une ville fictive « Saint-Oga » premier essai d’architecture. Il obtient son diplôme d’état d’architecte en 2014 et effectue un stage dans la célèbre agence Wilmotte et associés à Paris.

Après plusieurs années de recherches, d’enquêtes historiques, le créateur, en combinant l’art du dessin et l’utilisation des outils numériques mis à son service, nous propose une représentation inédite de ces monuments et de ces lieux qui furent et ne sont plus (le château de Dijon, la Sainte Chapelle, la Rotonde de Saint Bégnine….

Depuis 2018, Germain Gallet commence un long travail sur Paris. Il a choisi la période des grandes Expositions Universelles de 1889 et de 1900 pour cette première série que nous vous présentons. Le Palais du Trocadéro, le Palais de l’Electricité, les halles Baltard mais aussi Montmartre, son maquis et ses lieux festifs .

Animé par une volonté farouche de faire renaitre des monuments ou des lieux qui n’existent plus, il en fait une de ses spécialités.

angle 4 Rue Montmartre / 3 Rue Eugène Guillaume, Galerie d’Arts Lorella Santiago Dijon

dernière mise à jour : 2021-12-13 par