Meurthe-et-Moselle Nouvelle édition du Salon de créatrices (artistes et métiers d’art) organisé par le Zonta club de Lunéville. Expo-vente : marqueterie, tailleur de pierre, maroquinerie, ébénisterie, bijoux, sculptures, luminaires, meubles…

De 10h à 19h le samedi, de 10h à 18h le dimanche. Entrée libre. mlamblinzonta@orange.fr +33 6 72 66 63 29 Salon des Halles Place Léopold Lunéville

