EXPOSITION-VENTE “LES ACCROS DU FIL” Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

EXPOSITION-VENTE “LES ACCROS DU FIL” Préfailles, 23 avril 2022, Préfailles. EXPOSITION-VENTE “LES ACCROS DU FIL” Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles

2022-04-23 – 2022-04-23 Salle René Deffain 29 Grande Rue

Préfailles Loire-Atlantique Venez découvrir les créations des “Accros du fil” lors de cette exposition vente, à offrir ou à s’offrir. Exposition – vente “Les accros du fil”. +33 6 24 92 38 92 Venez découvrir les créations des “Accros du fil” lors de cette exposition vente, à offrir ou à s’offrir. Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Salle René Deffain 29 Grande Rue Ville Préfailles lieuville Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

EXPOSITION-VENTE “LES ACCROS DU FIL” Préfailles 2022-04-23 was last modified: by EXPOSITION-VENTE “LES ACCROS DU FIL” Préfailles Préfailles 23 avril 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique