Exposition-vente – Le Lotus Vert Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Exposition-vente – Le Lotus Vert Kaysersberg Vignoble, 12 juillet 2022, Kaysersberg Vignoble. Exposition-vente – Le Lotus Vert

39 rue du général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-25 18:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Lors de votre passage dans la cité impériale de Kaysesberg l’Inde s’expose dans la salle de l’Arsenal venez vous plongez dans le pays des Maharajas. Le Lotus Vert vous fait découvrir l’art et l’artisanat indien sous toutes ses formes. Aussi bien avec du mobilier de qualité aux tissus traditionnels, des vêtements que des objets usuels et décoratifs. L’inde s’expose avec artisanat, vêtements, créations textiles et mobilier traditionnel. Lors de votre passage dans la cité impériale de Kaysesberg l’Inde s’expose dans la salle de l’Arsenal venez vous plongez dans le pays des Maharajas. Le Lotus Vert vous fait découvrir l’art et l’artisanat indien sous toutes ses formes. Aussi bien avec du mobilier de qualité aux tissus traditionnels, des vêtements que des objets usuels et décoratifs. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Other Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 39 rue du général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Exposition-vente – Le Lotus Vert Kaysersberg Vignoble 2022-07-12 was last modified: by Exposition-vente – Le Lotus Vert Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 12 juillet 2022 39 rue du général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin