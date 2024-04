Exposition vente Latitude 17 : l’océan et le surcyclage La Citadelle Le Château-d’Oléron, lundi 15 avril 2024.

Laurent Bouchy expose des accessoires de loisirs et du quotidien à partir de matériaux ostréicoles. L’océan et le Surcyclage. Créations à partir de matériaux ostréicoles et marins Poches à huîtres, pièces d’usure de chalutiers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

La Citadelle Bastion de la Brèche

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Exposition vente Latitude 17 : l’océan et le surcyclage Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes