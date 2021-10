Exposition-Vente : L’art de Mézières Galerie 9e art, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 8 au 23 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 13h

et mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 19h

gratuit

À l’occasion de la sortie de son livre, L’Art de Mézières, la Galerie du 9e art a le plaisir de présenter une sélection des travaux de cet auteur incontournable de la bande dessinée.

En cette rentrée 2021, la Galerie du 9e art est heureuse de présenter une exposition rétrospective du travail de Cyril Pedrosa.

Après avoir fait ses armes au sein des studios Disney, Cyril Pedrosa entre dans le monde de la bande dessinée, en 1998, avec Ring Circus puis se fait connaître grâce à un style singulier qu’il renouvelle et adapte à chacun de ses projets.

Après Ring Circus et Shaolin Moussaka, réalisés avec le scénariste David Chauvel, Cyril Pedrosa explore, seul, un nouveau langage graphique, en même temps qu’un récit plus introspectif. Trois Ombres est une première consécration qui lui vaut le prix Des Essentiels du Festival d’Angoulême en 2008. Avec Portugal et Equinoxes, Cyril Pedrosa continue à creuser les thèmes qui lui tiennent à coeur : la solitude et le déracinement, traités avec une grande légereté de ton. En 2018, il publie L’Âge d’Or, une épopée médiévale en deux volumes, co-scénarisés par Roxane Moreil.

Le dessin de Cyril Pedrosa évolue pour se plier aux scénarios et univers de ses bandes dessinées, du trait humoristique de AutoBio en 2008 jusqu’à la profusion de détails dans la fresque médiévale qu’est L’Âge d’Or, dix ans plus tard. Bien que connu pour ses planches en noir et blanc, il n’en demeure pas moins un coloriste de talent. Dans les ouvrages Portugal et Equinoxes, Cyril Pedrosa souligne le séquençage des chapitres par des techniques de dessins différentes allant du noir et blanc tranché à une palette éclatante.

Le succès de son dernier ouvrage, l’Âge d’Or, est accompagné de plusieurs expositions consacrées à son travail en Europe. Cette rétrospective permet de faire (re)découvrir au public le parcours de cet artiste aux multiples facettes dans l’attente de la parution de ses futurs projets.

Vernissage le 7 octobre à 18h

Une séance de dédicaces est prévu le 9 octobre de 15 à 17h.

Galerie 9e art 4 rue Crétet Paris 75009

2 : Anvers (216m) 2, 12 : Pigalle (298m)



Contact :Galerie 9e art +33 9 83 21 03 84 contact@galerie9art.fr https://galerie9art.fr/ https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art

Date complète :

