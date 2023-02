Exposition vente – Haut la main 2023 Obernai Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Obernai

Exposition vente – Haut la main 2023, 5 mai 2023, Obernai . Exposition vente – Haut la main 2023 Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

2023-05-05 – 2023-05-05 Obernai

Bas-Rhin EUR L’expo-vente printanière [Haut la main !], organisée par la frémaa (Fédération des métiers d’art d’Alsace), revient pour une 6e édition à la Halle Gruber à Obernai du 5 au 8 mai 2023 pour découvrir des créateurs d’exception.

Une cinquantaine de professionnels des métiers d’art dont des jeunes talents, viennent présenter au public leurs dernières créations, en pièces uniques ou séries limitées, en sculpture, bijoux, arts de la table, luminaire, mobilier, céramique et arts graphiques. Une cinquantaine d’exposants d’un haut niveau de qualité et d’originalité ont pour objectif d’afficher le visage contemporain du secteur des métiers d’art, dans des domaines variés. +33 3 88 08 39 96 Obernai

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin Ville Obernai lieuville Obernai Departement Bas-Rhin

Obernai Obernai Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/obernai /

Exposition vente – Haut la main 2023 2023-05-05 was last modified: by Exposition vente – Haut la main 2023 Obernai 5 mai 2023 Bas-Rhin Obernai Parking des Remparts Obernai Bas-Rhin

Obernai Bas-Rhin