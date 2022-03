Exposition, vente et visite de l’atelier d’ébénisterie et de marqueterie de paille Le Mesnil-Rouxelin Le Mesnil-Rouxelin Catégories d’évènement: Le Mesnil-Rouxelin

Le Mesnil-Rouxelin Manche Le Mesnil-Rouxelin A l’occasion des Journée Européennes des Métiers d’Art, j’ouvre mon atelier et ainsi vous montre le travail d’ébéniste et de marqueteur de paille. Une exposition vente sera également organisée. Franz Laimé, 47 ans, ébéniste. J’ai passé 25 ans au service du théâtre en tant que concepteur lumière, scénographe et directeur technique. En 2021, j’obtiens mon CAP ébénisterie et me reconvertis : Bois pluriel est né.

Je vous propose des meubles contemporains, des lampes et objets du quotidien.

Ma spécialité ? la marqueterie de paille… Au programme de ce week-end :

– Exposition – vente de lampes, objets du quotidien (planche à découper, bougeoir, horloge, boites, dessous de plat, etc…).

