2022-07-16 – 2022-07-16

Nièvre L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Bulcy organise une exposition-vente de 15h à 19h, dans le jardin de l’église : vente, buvette et exposition sous barnum. Messe à 18h. +33 3 86 69 02 27 L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Bulcy organise une exposition-vente de 15h à 19h, dans le jardin de l’église : vente, buvette et exposition sous barnum. Messe à 18h. Le bourg Eglise Bulcy

