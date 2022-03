Exposition-vente en hommage au peintre Jihemdé Paron, 30 avril 2022, Paron.

Exposition-vente en hommage au peintre Jihemdé Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade Paron

2022-04-30 – 2022-05-01 Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade

Paron Yonne Paron

EUR Une exposition-vente en hommage au peintre Jihemdé se tiendra le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022 dans la salle polyvalente Roger Treillé de Paron. Le vernissage aura lieu le samedi 30 avril à 18h30.

Ses proches, ses amis et ses anciens élèves seront présents pour évoquer le souvenir de Jean-Marc Duhazé, son nom à la ville. Nous comptons sur un public en nombre pour admirer plus de 120 oeuvres picturales : huiles sur toiles, huiles sur bois, aquarelles, mobiles. Une équipe de bénévoles sera présente tout au long du week-end pour assurer la visite et procéder aux ventes.

Entrée libre et gratuite

Informations pratiques via “avenueindigo@orange.fr”

