Exposition-Vente de tableaux, scultures et photographies Chauray, 7 mai 2022, Chauray. Exposition-Vente de tableaux, scultures et photographies Temple de Chauray 60 rue du Temple Chauray

2022-05-07 – 2022-05-08 Temple de Chauray 60 rue du Temple

Chauray Deux-Sèvres Chauray EUR Organisé par le Lions Club Niort Doyen, expo-vente de tableaux, sculptures et photographies au bénéfice de l’Association “Enfants cancers et santé” qui a pour objet l’aide à la recherche sur les cancers de l’enfant et de l’adolescent.

Temple de Chauray 60 rue du Temple Chauray

