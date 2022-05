Exposition-vente de produits guyanais et dîner dansant Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne

Yonne

Exposition-vente de produits guyanais et dîner dansant Courtois-sur-Yonne, 14 mai 2022, Courtois-sur-Yonne. Exposition-vente de produits guyanais et dîner dansant Courtois-sur-Yonne

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 06:00:00

Courtois-sur-Yonne Yonne Courtois-sur-Yonne 12 12 EUR L’association culturelle guyanaise Mo Isi Mo Rot’Bô vous invite samedi 14 mai à une expo-vente de produits guyanais dans la cour de la mairie de Courtois-sur-Yonne. Démonstration de danses traditionnelles.

Dîner dansant avec animations de 19h30 jusqu’à l’aube, à la salle des fêtes.

Menu :

– apéritif : planteur, ti punch accompagné de ses amuse-bouches

– entrée : assiette guyanaise (boudin, morue, accras, avocat, salade)

– plat au choix : poulet boucane et ses accompagnements ou darne de poisson et ses gratins

– dessert : cocktail de fruits exotiques et sa glace

Fromages, vins (rouge, rosé, blanc), eau et pain, café : compris

Réservation avec règlement à retourner à l’association Mo Isi Mo Rot’Bô – 21 rue Mozart 89100 Courtois-sur-Yonne (avant le 7 mai). +33 3 86 95 23 39 L’association culturelle guyanaise Mo Isi Mo Rot’Bô vous invite samedi 14 mai à une expo-vente de produits guyanais dans la cour de la mairie de Courtois-sur-Yonne. Démonstration de danses traditionnelles.

Dîner dansant avec animations de 19h30 jusqu’à l’aube, à la salle des fêtes.

Menu :

– apéritif : planteur, ti punch accompagné de ses amuse-bouches

– entrée : assiette guyanaise (boudin, morue, accras, avocat, salade)

– plat au choix : poulet boucane et ses accompagnements ou darne de poisson et ses gratins

– dessert : cocktail de fruits exotiques et sa glace

Fromages, vins (rouge, rosé, blanc), eau et pain, café : compris

Réservation avec règlement à retourner à l’association Mo Isi Mo Rot’Bô – 21 rue Mozart 89100 Courtois-sur-Yonne (avant le 7 mai). Courtois-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Courtois-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Courtois-sur-Yonne Adresse Ville Courtois-sur-Yonne lieuville Courtois-sur-Yonne Departement Yonne

Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courtois-sur-yonne/

Exposition-vente de produits guyanais et dîner dansant Courtois-sur-Yonne 2022-05-14 was last modified: by Exposition-vente de produits guyanais et dîner dansant Courtois-sur-Yonne Courtois-sur-Yonne 14 mai 2022 Courtois-sur-Yonne Yonne

Courtois-sur-Yonne Yonne