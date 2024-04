Exposition-vente de Pastels Gargilesse-Dampierre, vendredi 28 juin 2024.

Exposition-vente de Pastels Gargilesse-Dampierre Indre

Exposition vente d’Aurore Puifferat, artiste peintre pastelliste.

J’ai toujours dessiné et aimé prendre le temps d’observer.

Plus jeune, je peignais dehors à l’aquarelle et je m’entraînais au croquis. J’ai pris quelques cours aussi. J’ai grandi près de Crozant et de Fresselines, en Creuse. Je connais donc les vallées des peintres, entre Berry et Limousin. Sur les pas des impressionnistes de l’Ecole de Crozant, je cherche, comme eux, à m’imprégner de l’instant tout en restituant mes impressions.

Mes tableaux s'adressent à tout le monde. Je vous invite à y entrer…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 10:00:00

fin : 2024-07-12 19:00:00

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

