Haut-Rhin Hirsingue Après 2 années de pandémie, l’exposition-vente de pains d’épices fait son grand retour. C’est le rendez-vous sundgauvien incontournable avant les fêtes et les marchés de Noël ! Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. Au programme :

– Geneviève Grimler, à l’initiative de cette journée gourmande, présentera sa collection d’images de pains d’épices et vous fera redécouvrir la tradition des bonnets de Ste Catherine et de St Nicolas.

– Michel Habsiger, de Gertwiller, sera sur place pour personnaliser vos cœurs ou rectangles en pain d’épices.

– Participation des enfants de l’école maternelle « l’Envol du Petit Prince » de Hirsingue et de l’Atelier du patchwork de Ferrette.

– Dégustation de tisanes de Noël et café offert Vous pouvez d’ores et déjà commander vos cœurs et rectangles avec prénoms ou messages jusqu’au 12 novembre en téléphonant au 03 89 40 50 47 ou par mail à genevieve.grimler@orange.fr Exposition d’images de pains d’épices, présence de Michel Habsiger qui personnalisera vos Lebküchen. Vente au profit de la Ligue contre le cancer. +33 3 89 40 50 47 Hirsingue

