Exposition-vente de Mini Rosa Saint-Jacut-de-la-Mer

Saint-Jacut-de-la-Mer

Exposition-vente de Mini Rosa Atelier Art Récréation 81 bis Boulevard du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-04-29 – 2022-05-04

2022-04-29 12:00:00 – 2022-05-04 19:00:00 Atelier Art Récréation 81 bis Boulevard du Rougeret

Mini Rosa est une marque d'accessoires colorés fabriqués à la main, en petite série, à partir de matières premières de qualité et recyclés, en collaboration avec des artisans italiens, français et kenyans.

