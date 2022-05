Exposition-vente de l’association Vague de Nacre Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Exposition-vente de l’association Vague de Nacre Ouistreham, 28 mai 2021, Ouistreham. Exposition-vente de l’association Vague de Nacre Ouistreham

2021-05-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-28 19:00:00 19:00:00

Ouistreham Calvados A l’occasion de la fête des mères, l’association Vagues de Nacre organise une exposition-vente sur l’Esplanade Lofi à Ouistreham.

Au programme : vente d’objets au profit des soins de support au centre F.Baclesse ; petit concert de berceuses et autres chants par Caroline et Joe… A l’occasion de la fête des mères, l’association Vagues de Nacre organise une exposition-vente sur l’Esplanade Lofi à Ouistreham. Au programme : vente d’objets au profit des soins de support au centre F.Baclesse ; petit… https://ouistreham-rivabella.fr/ A l’occasion de la fête des mères, l’association Vagues de Nacre organise une exposition-vente sur l’Esplanade Lofi à Ouistreham.

Au programme : vente d’objets au profit des soins de support au centre F.Baclesse ; petit concert de berceuses et autres chants par Caroline et Joe… Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Ville Ouistreham lieuville Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Exposition-vente de l’association Vague de Nacre Ouistreham 2021-05-28 was last modified: by Exposition-vente de l’association Vague de Nacre Ouistreham Ouistreham 28 mai 2021 Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados