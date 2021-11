Exposition-Vente de Créateurs Chateau de Soule – Ramonville, 3 décembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Exposition-Vente de Créateurs

du vendredi 3 décembre au dimanche 5 décembre à Chateau de Soule – Ramonville

**Les Créatifs du Château** ————————— ### _**Le Coin Du Cadre**_ **[https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau](https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau)** **[https://www.le-coin-du-cadre.com/](https://www.le-coin-du-cadre.com/)** **Catherine** _**“Le Coin du Cadre”**_ se chargera de décorer les murs pour vous donner envie d’acheter ses tableaux. **Françoise** _**“Coquelicot Création”**_ vous ravira par ses boîtes et albums divers en cartonnage, plus ses sacs en tissu. **Muriel “** _**On s’en amuse”**_ nous promet des accessoires en cuir et tissu et viendra avec sa brodeuse pour personnaliser devant vous les supports de votre choix. **Serge** _**”Un Coin de Terre”**_ exposera ses poteries (vases, saladiers, etc.) en porcelaine. **Sylvaine** _**”De SI de là”**_ vous épatera par ses bijoux à partir d’argile polymère incroyables. **L’association** _**”Les Ballons Rouges”**_ vendra de l’artisanat du Burkina Faso pour aider les habitants de ce pays africain. Venez partager un moment convivial avec ces créateurs!

Le Coin Du Cadre organise une exposition-vente au château de Soule à Ramonville de 5 artisans créateurs les 3, 4 et 5 décembre 2021et invite l’association caritative “Les Ballons Rouges”.

Chateau de Soule – Ramonville avenue de Suisse 31520 Ramonville St Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T18:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T18:30:00;2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:30:00