Exposition-Vente de Créateurs Château de Soule, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Exposition-Vente de Créateurs

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à Château de Soule

Les Créatifs du Château ———————– **[https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau](https://lecoinducadre.wixsite.com/lescreatifsduchateau)** **Catherine “Le Coin du Cadre”** se chargera de décorer les murs pour vous donner envie d’acheter ses tableaux. **Françoise “Coquelicot Création”** vous ravira par ses boîtes et albums divers en cartonnage, plus ses sacs en tissu. **Muriel “ On s’en amuse”** nous promet des accessoires en tissus (trousses, sacs, etc.) et viendra avec sa machine à coudre pour faire des broderies personnalisées sur des tissus, entre autres. **Serge « Un Coin de Terre »** exposera ses poteries (vases, saladiers, etc.) en porcelaine. **Sylvaine** vous épatera par ses bijoux à partir d’argile polymère incroyables. Venez partager un moment convivial avec ces créateurs!

L’association Le Coin Du Cadre organise une exposition-vente au château de Soule à Ramonville de 5 artisans créateurs les 2, 3 et 4 juillet 2021 de 10h à 18h30.

Château de Soule 13 avenue de suisse Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T18:30:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:30:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:30:00