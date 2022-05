Exposition vente d’artisanat himalayen Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Exposition vente d’artisanat himalayen Ribeauvillé, 10 juin 2022, Ribeauvillé. Exposition vente d’artisanat himalayen Ribeauvillé

2022-06-10 11:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

L'association Solhimal vous propose un voyage au cœur de l'Himalaya grâce à cette vente d'artisanat dans la salle d'exposition au pied de la tour des bouchers !

