Dijon 21000, Dijon
Exposition – Vente d'artisanat himalayen

Dijon

Exposition – Vente d'artisanat himalayen
Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille
Dijon
2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-17 19:00:00

2021-11-13 10:30:00 – 2021-11-17 19:00:00 Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d'articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, écharpes en cachemire, thés de l'Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l'Himalaya, de profiter de notre déstockage de tapis tibétains pure laine noués main …mais au-delà de la découverte, il s'agit également d'une démarche solidaire. Une partie du bénéfice de cette vente sera affectée à notre projet du déplacement du village de Dhey dans le Haut Mustang suite au réchauffement climatique. Entrée libre de 10h30 à 19h00
communication@solhimal.org +33 3 88 27 33 00 http://www.solhimal.org/

Détails Catégories d’évènement: 21000, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille Ville Dijon lieuville Cellier de Clairvaux 27 Boulevard de la Trémouille Dijon