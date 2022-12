EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR Bar-le-Duc Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR Bar-le-Duc, 17 décembre 2022, Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc. EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR 12 Rue Lapique Salle des fêtes, parc de l’hôtel de ville Bar-le-Duc Meuse Salle des fêtes, parc de l’hôtel de ville 12 Rue Lapique

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Salle des fêtes, parc de l’hôtel de ville 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc Exposition vente d’artisanat de Madagascar et d’autres pays en voie de développement organisée par les 2 associations Mamonjy-Madagascar de Bar-le-Duc et Amsolid d’Ancerville qui présentent aussi aux visiteurs intéressés les projets réalisés ou en cours de réalisation.

Entrée gratuite. +33 6 88 63 82 22 https://www.over-blog.com/user/924372.html Photo personnelle

Salle des fêtes, parc de l’hôtel de ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-12-14 par OT SUD MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Salle des fêtes, parc de l'hôtel de ville 12 Rue Lapique Ville Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc lieuville Salle des fêtes, parc de l'hôtel de ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc-ot-sud-meuse-bar-le-duc/

EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR Bar-le-Duc 2022-12-17 was last modified: by EXPOSITION VENTE D’ARTISANAT DE MADAGASCAR Bar-le-Duc Bar-le-Duc 17 décembre 2022 12 Rue Lapique Salle des Fêtes Bar-le-Duc Meuse parc de l'hôtel de ville Bar-le-Duc Meuse OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc OT SUD MEUSE Bar-le-Duc Meuse