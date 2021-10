Satory Centre Ozanam Satory, Yvelines Exposition-vente commerce équitable : artisanat et épicerie Centre Ozanam Satory Catégories d’évènement: Satory

Yvelines

Exposition-vente commerce équitable : artisanat et épicerie Centre Ozanam, 20 novembre 2021, Satory.

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Centre Ozanam

Artisans du monde organise un grand week-end de vente et d’informations sur le commerce équitable. ————————————————————————————————– Vous pourrez découvrir, en artisanat, de belles matières pour faire vos cadeaux de fin d’année (bijoux, foulard, jeux, jouets, crèches, sculptures, céramiques….) et vous offrir toute une gamme d’épicerie bio (chocolats, céréales, cafés d’exception, vinaigre de mangue, huile d’olive, chia, jus de fruits, thés…..), en tout plus de 220 références alimentaires et de nombreuses recettes vous y attendent. Au salon de thé, vous pourrez voyager en dégustant un déjeuner sénégalais et passer un agréable moment entre amis autour d’un café d’Éthiopie. Les bénévoles et les producteurs seront heureux de partager avec vous un monde plus équitable !

Entrée Libre, parking gratuit

Centre Ozanam 24 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles Satory

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:00:00

