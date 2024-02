Exposition-vente > Céramique Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, samedi 17 février 2024.

Exposition-vente > Céramique Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Terre et talent voyage sensoriel dans l’art de la céramique.

L’Office de Tourisme de Villedieu Intercom vous dévoile sa toute nouvelle exposition-vente intitulée Céramique . Cette immersion artistique dans le monde de la céramique contemporaine se tiendra du 17 février au 9 juin dans la Vitrine des Métiers d’Art.

Céramique présente une collection unique d’œuvres réalisées par 17 artisans d’art. Cette exposition offre aux visiteurs une expérience visuelle et tactile, mettant en lumière la diversité et la finesse du travail de la céramique dans toutes ses formes.

Des créations 100 % made in France.

Vous trouverez une collection d’œuvres en céramique, méticuleusement façonnées par 17 artisans d’art, en majorité originaires du Grand Ouest. Des pièces allant de la poterie fonctionnelle à la sculpture artistique, en passant par des bijoux et des objets de décoration uniques, illustrent la variété des styles et des approches artistiques dans le monde de la céramique. Chaque création raconte une histoire, chaque détail exprime la passion de l’artisan.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:00:00

fin : 2024-06-09 17:30:00

Villedieu-les-Poêles 8 place des costils

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie contact@villedieutourisme.fr

