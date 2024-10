Exposition-vente caritative Richelieu Indre-et-Loire

Exposition-vente caritative Richelieu, dimanche 13 octobre 2024.

Exposition-vente caritative

Maison des Associations 7 rue Jarry (cour de la salle des fêtes) Richelieu Indre-et-Loire Dimanche

Le Club Photo Vidéo Richelais organise une exposition vente caritative au profit de l’APPSOC.

Des photos, des albums “Richelieu d’hier et aujourd’hui”, des sets de table et autres seront disponibles à la vente.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13

fin : 2024-10-13

Maison des Associations 7 rue Jarry (cour de la salle des fêtes)

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

