2022-11-01 10:00:00 – 2023-01-31 12:30:00

Manche A court d’idées pour vos cadeaux de fin d’année ? Rendez-vous à partir du 1er novembre dans la Vitrine des Métiers d’Art ! L’exposition-vente d’artisanat d’art « Cadeaux d’art » est de retour avec de nouvelles créations originales. Une quinzaine d’artisans français vous présentent leur savoir-faire unique : ornements pour le sapin, art de la table, bijouterie, carterie, luminaires, décoration de la maison et du jardin, maroquinerie, illustrations, bougies artisanales… et bien d’autres encore. Parmi les participants se trouve une artiste bien locale : Alba Fabiola Lozano, connue sous le nom de « Alb’Atelier du verre ». Alba travaille le verre dans sa boutique-atelier du quartier des métiers d’art. Elle pratique différentes techniques, comme le fusing et le tiffany. Elle exposera des créations inédites dans la Vitrine des Métiers d’Art, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Céramique, verre, métal, papier, tissus : pour offrir ou s’offrir, il y en a pour tous les goûts ! A court d’idées pour vos cadeaux de fin d’année ? Rendez-vous à partir du 1er novembre dans la Vitrine des Métiers d’Art ! L’exposition-vente d’artisanat d’art « Cadeaux d’art » est de retour avec de nouvelles créations originales. Une quinzaine… contact@ot-villedieu.fr +33 2 33 61 05 69 Villedieu-les-Poêles 8 place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

