Exposition-vente au Carmel Le Havre

2021-11-26 – 2021-11-28

Le Havre Seine-Maritime Comme chaque année, les Sœurs Carmélites vous invitent à venir découvrir leur artisanat ainsi que le savoir-faire de nombreux autres monastères : leur rendre visite est une manière de les aider. Un grand merci ! – Leurs confitures artisanales,

– L’épicerie fine des monastères,

– L’art religieux et la culture,

– Le coin des enfants,

– Senteurs et beauté,

contact@carmelduhavre.fr +33 2 35 43 50 75 https://www.carmelduhavre.fr/

