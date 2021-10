Avranches Médiathèque d'Avranches Avranches, Manche [Exposition/Vente/Atelier] Recyclons ! Médiathèque d’Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

– Exposition : ” Le devenir de nos déchets ” du 19 au 27 novembre – Vente : Livres et CD sortis des collections du 19 au 27 novembre – Atelier : Fabrication de papier recyclé le samedi 27 novembre à 14h30

Pour l’atelier : à partir de 6 ans, sur inscription.

Semaine européenne de la réduction des déchets en partenariat avec le service déchets de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie Médiathèque d’Avranches 11 place Saint-Gervais à Avranches Avranches Avranches Manche

2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-23T10:00:00 2021-11-23T12:30:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:30:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:30:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T13:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:30:00

