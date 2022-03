Exposition-vente artistique et artisanale locale. Terre de rêves Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

Exposition-vente artistique et artisanale locale. Terre de rêves, 4 juin 2022, Saint-Mihiel. Exposition-vente artistique et artisanale locale.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Terre de rêves

C’est un commerce véritablement équitable, puisqu’il n’y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Par ailleurs, les exposants sont locaux, puisqu’ils sont installés dans un rayon de 60 à 70 km autour de Saint-Mihiel. Dans la mesure du possible, ils utilisent des matériaux naturels et locaux.

visite gratuite mais possibilité d’achats auprès des exposants.

Des artisans, artistes et producteurs locaux seront là pour présenter leur travail. Terre de rêves 17, route de Woinville, Saint-Mihiel, Meuse, Grand Est Saint-Mihiel Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T18:00:00

