Celles-sur-Belle 79370 EUR Exposition-vente : Artisanes créatives Dimanche 8 mai toute la journée à partir de 10h chez les Condiments de la Doie à Celles-sur-Belle Avec la participation de 10 artisanes

Restauration sur place proposée par les Condiments de la Doie Animations natures, fabrication de bombe à graines

