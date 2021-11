Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Exposition-vente annuelle – Amnesty international de Niort Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Exposition-vente annuelle – Amnesty international de Niort
Hôtel de Ville de Niort, 1 place Martin-Bastard, Niort
27-28 novembre 2021

Cette année amnesty international fête son 60ème anniversaire et la section Française ses 50 ans. Pour l'occasion, quinze artisants seront présents à l'hôtel de ville pour une expo-vente. Chaque exposant reverse 20 % du produit de sa vente au groupe Amnesty international de Niort. Plusieurs pétitions seront à signer.

