Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre L’association vAertigo organise une exposition/vente avec une vingtaine d’artistes peintres et plasticiens + un concert le 9 avril à 20h30 avec le groupe “Effet M’Eire” (prix libre)

La totalité des sommes recueillies par la ventes des œuvres sera intégralement reversée à la Croix-Rouge française au profit du peuple ukrainien.

