Exposition “Venez voir les pièces de votre maison avant et après” Maîche Maîche Catégories d’évènement: Doubs

Maîche

Exposition “Venez voir les pièces de votre maison avant et après” Maîche, 20 avril 2022, Maîche. Exposition “Venez voir les pièces de votre maison avant et après” local cheval comtois (à côté de Re’Bon) Rue du Stade Maîche

2022-04-20 – 2022-04-20 local cheval comtois (à côté de Re’Bon) Rue du Stade

Maîche Doubs Maîche Dans le cadre de ses actions de Sensibilisation à l’Environnement, l’association Re Bon organise une exposition ludique et pédagogique de sensibilisation à la démarche Zéro déchet . « Venez voir les pièces de votre maison, avant et après ».

Entrée gratuite. Le nombre de visiteurs en groupe pouvant être accueillis étant limité, si vous êtes intéressé́́(e), nous vous remercions de bien vouloir réserver. thierry-remond@wanadoo.fr Dans le cadre de ses actions de Sensibilisation à l’Environnement, l’association Re Bon organise une exposition ludique et pédagogique de sensibilisation à la démarche Zéro déchet . « Venez voir les pièces de votre maison, avant et après ».

Entrée gratuite. Le nombre de visiteurs en groupe pouvant être accueillis étant limité, si vous êtes intéressé́́(e), nous vous remercions de bien vouloir réserver. local cheval comtois (à côté de Re’Bon) Rue du Stade Maîche

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Maîche Autres Lieu Maîche Adresse local cheval comtois (à côté de Re'Bon) Rue du Stade Ville Maîche lieuville local cheval comtois (à côté de Re'Bon) Rue du Stade Maîche Departement Doubs

Maîche Maîche Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maiche/

Exposition “Venez voir les pièces de votre maison avant et après” Maîche 2022-04-20 was last modified: by Exposition “Venez voir les pièces de votre maison avant et après” Maîche Maîche 20 avril 2022 Doubs Maîche

Maîche Doubs