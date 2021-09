Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Exposition – Véhicules antérieurs à la 2e guerre mondiale Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Exposition – Véhicules antérieurs à la 2e guerre mondiale Plérin, 18 septembre 2021, Plérin. Exposition – Véhicules antérieurs à la 2e guerre mondiale 2021-09-18 – 2021-09-18 Villa de Marteroy + esplanade 7 Boulevard du Roy d’Ys

Plérin Côtes d’Armor Plérin Découvrez dans la splendide villa de Marteroy et sur l’esplanade des Rosaires, une collection de véhicules d’avant la seconde guerre mondiale. Avec le concours de Yannick Souève et les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Renan. +33 2 96 79 82 27 Découvrez dans la splendide villa de Marteroy et sur l’esplanade des Rosaires, une collection de véhicules d’avant la seconde guerre mondiale. Avec le concours de Yannick Souève et les étudiants du BTS Tourisme du Lycée Renan. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Villa de Marteroy + esplanade 7 Boulevard du Roy d'Ys Ville Plérin lieuville 48.56243#-2.75647