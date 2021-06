Exposition « Veduta ou le paysage reconstitué » Musée Nicolas Poussin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Les Andelys.

Peinture et photographie s’influencent depuis le XVe siècle lorsque les peintres utilisaient la « camera obscura », ancêtre de l’appareil photographique, pour parfaire la perspective de leurs compositions. Au XVIIIe siècle, les védutistes (peintres des paysages urbains) vont largement utiliser cette « camera obscura » pour leurs célèbres vues de Venise. Christian Siloé, photographe contemporain, se rattache à cette tradition à travers le montage photographique, assemblage de plusieurs prises de vue. Le monde est ainsi reconstitué d’une manière insolite et poétique. La pratique photographique rejoint l’art pictural quand Siloé réorganise l’univers en associant diverses vues et paysages. Le peintre en se soumettant à des règles de composition recherche d’abord une vue globale d’éléments. Le photographe, lui, révèle, car il « surprend la réalité », comme le mentionnait justement Susan Sontag dans son ouvrage intitulé « Sur la photographie ». Les qualités techniques de la photographie apportent une nouvelle appréciation de l’espace. L’art photographique de Siloé idéalise le monde et sa pratique « mystifie » et transfigure le réel. Nicolas Poussin, maître du classicisme français, aimait révéler une nature purifiée par l’art. De même, Siloé ajoute une dimension intellectuelle à la pratique artistique. Le littéraire dispose d’un vocabulaire de mots et l’artiste possède un vocabulaire de formes. L’univers artistique de Siloé atteint un monde restructuré ouvrant les portes à l’illusion et à la fiction. Sa pratique photographique rejoint l’art pictural présentant un schéma reconstitué d’images diverses. Pour Siloé, les apparences permettent de construire d’étranges vedute surréelles où le fantastique devient poésie. Ses montages photographiques ne sont plus l’émanation de ce que l’appareil a enregistré, mais ils magnifient le réel, le transfigurent, le transcendent : couleurs souveraines et retravaillées, formes tronquées, estompes épurées, images imbriquées ou en miroir, figures étroitement embrassées, et perspectives en cascade… Le monde est recomposé, réorganisé et reconstitué d’une manière qui confine au surréel. Mais le merveilleux y a toute sa part et s’impose par des cadrages surprenants, des couleurs insolites, somptueuses.

Thématique : les liens particuliers qu’entretiennent peinture et photographie, deux arts considérés à tort comme rivaux.

