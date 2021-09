Les Rues-des-Vignes Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes, Nord Exposition Vaucelles demain, restauration et valorisation en questions Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes

Nord

Exposition Vaucelles demain, restauration et valorisation en questions Abbaye de Vaucelles, 18 septembre 2021, Les Rues-des-Vignes. Exposition Vaucelles demain, restauration et valorisation en questions

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Vaucelles

Les étudiants-architectes de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille ont consacré un semestre entier durant leur année d’étude 2020-2021 à l’élaboration de projets qui avaient en commun la restauration et la valorisation de l’abbaye de Vaucelles. Découvrez les propositions, les maquettes et les travaux réalisés par les élèves à l’occasion de leur Projet de Fin d’Etudes (PFE). Cette exposition prend place dans les espaces du rez-de-chaussée du Palais abbatial, rouvert exceptionnellement pour l’occasion. Ces espaces sont au cœur du programme de réhabilitation des espaces de visite de l’abbaye. L’heure est ainsi à la réflexion collective et collaborative, alors partagez avec nous les attentes et les souhaits que vous avez pour votre nouvel équipement culturel départemental en devenir. Vous pouvez envoyer dès lors vos suggestions, envies, idées ou besoins sur [abbayedevaucelles2032@lenord.fr](mailto:abbayedevaucelles2032@lenord.fr)

Entrée libre

Les étudiants-architectes de l’ENSAP ont consacré un semestre durant leur année d’étude 2020-2021 à l’élaboration de projets qui avaient en commun la restauration et la valorisation de l’abbaye. Abbaye de Vaucelles 6 Hameau de Vaucelles – 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Rues-des-Vignes, Nord Autres Lieu Abbaye de Vaucelles Adresse 6 Hameau de Vaucelles - 59258 Les Rues-des-Vignes Ville Les Rues-des-Vignes lieuville Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes