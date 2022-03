Exposition : Vassil Ivanoff 1897-1973, le gré sublimé Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre Cher Mehun-sur-Yèvre L’influence du plus grand artiste du XXe siècle, Pablo Picasso, transparait en filigrane dans les œuvres d’Ivanoff. Tout comme le maître du cubisme qui a mis en lumière Vallauris, il a contribué dans les années 60 à développer la notoriété de la Borne, haut lieu du renouveau de la céramique française. Ivanoff a suscité de

nombreuses vocations chez les jeunes artistes. Beaucoup sont arrivés d’Allemagne, d’Angleterre, des Pays Bas… La Borne est devenue un vivier cosmopolite où l’influence d’Ivanoff reste présente. Ivanoff a laissé au

musée de La Borne un patrimoine artistique de plus de 1000 pièces.

Une soixantaine d’œuvres sont exposées au Pôle de la Porcelaine, d’autres sont également visibles au

musée de la Borne. L’exposition Vassil Ivano, Le Grès Sublimé, présente les différentesfacettes de l’artiste : vases et pots en grès émaillé, remarquables dans la maîtrise de la couleur rouge “sang de bœuf”, sculptures architecturales, dessins et peintures sur textiles. pole-de-la-porcelaine@wanadoo.fr +33 2 48 57 06 19 L’influence du plus grand artiste du XXe siècle, Pablo Picasso, transparait en filigrane dans les œuvres d’Ivanoff. Tout comme le maître du cubisme qui a mis en lumière Vallauris, il a contribué dans les années 60 à développer la notoriété de la Borne, haut lieu du renouveau de la céramique française. Ivanoff a suscité de

