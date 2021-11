Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Gard, Saint-Quentin-la-Poterie Exposition – Vases en fêtes ! Saint-Quentin-la-Poterie Saint-Quentin-la-Poterie Catégories d’évènement: Gard

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-01-02 18:00:00 18:00:00

Saint-Quentin-la-Poterie Gard Cette exposition de Noël propose une vision joyeuse et ludique du vase, objet tout à la fois fonctionnel et gratuit, riche des multiples variations de forme, de décor et d’échelle que le céramiste voudra bien expérimenter, du vase-miniature à l’imposant. galerie@terraviva.fr +33 4 66 22 48 78 http://www.terraviva.fr/ Galerie Terra Viva 14 rue de la Fontaine Saint-Quentin-la-Poterie

