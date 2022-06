Exposition Variations Vénitiennes Pertuis, 10 juin 2022, Pertuis.

Exposition Variations Vénitiennes Place Saint Pierre Office de Tourisme de Pertuis Pertuis

2022-06-10 – 2022-08-20 Place Saint Pierre Office de Tourisme de Pertuis

Pertuis 84120

️ Nous avons le plaisir de vous informer que l’Office de Tourisme de Pertuis, accueillera une nouvelle exposition, » Variations Vénitiennes » du 10 juin au 20 août 2022



« Au commencement de ce rêve, je me vois assise sur

une île déserte et une barque vient à moi sur le

fleuve, pleine d’amis qui me disent « Nous allons à… ».

Mais alors tout disparaît et je m’éveille ».

George Sand, Correspondance avec Musset.

De Venise, extrait d’une lettre de 1834.



Quelques mots sur l’artiste:



Janine PELINQ est née à Avignon en Septembre 1942. Elle y passe son adolescence et dès

l’âge de onze ans, en parallèle avec ses études au lycée, elle suit des cours de dessin à

l’École d’Art d’Avignon.

En 1961 sa famille s’installe à Aix-en-Provence d’où son père est originaire. Elle s’inscrit à



l’École d’Art de la ville où elle retrouve un ancien professeur d’Avignon, le peintre Jean-

Claude Imbert.



Après trois ans d’études, elle obtient le Certificat d’Aptitude à une Formation Artistique

Supérieure (C.A.F.A.S.).

En 1964 elle suit pendant deux ans les cours de gravure à l’École d’Art de Marseille et

obtient en 1966 le Diplôme National.



En 1968 elle est nommée professeur de graphisme à l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-

Provence. Elle y enseigne, entre autres, le nu pendant plusieurs années.



Dans les années 1990 elle est chargée par l’École d’Art de monter des projets artistiques en

partenariat avec les écoles primaires.

Elle réalisera, entre autres, avec de jeunes élèves :

– Un travail de réinterprétation d’œuvres de Cézanne. L’exposition qui suivra sera

demandée dans toute la région. Certaines œuvres seront reproduites dans des halls

d’immeubles du quartier Jas de Bouffan. (1995)

– Publication d’un ouvrage « Paul Cézanne, la ville heureuse », préfacé par Charles Juliet,

retraçant cette démarche et reproduisant les lettres « adressées » à Cézanne par les jeunes

élèves en regard de leurs œuvres. (1999)

– Une fresque pour le préau de l’école Jean Giono d’Aix.

– « Mémoires de vie », à partir de rencontres et d’interviews de personnes âgées, projet qui

donnera lieu, en relation avec une comédienne, à un spectacle qui mêlera théâtre et arts

plastiques.

– Participation en novembre 2002 à un colloque national avec Albert Jacquard sur «Les

Âges de la Vie, les Âges dans la Ville, relations intergénérationnelles et lien social».

Elle anime jusqu’à sa retraite en 2003 les cours pour adultes de l’École Supérieure d’Art

d’Aix-en-Provence.

Lors d’un voyage à Venise je découvre les fresques et les peintures de Giambattista Tiepolo

et de son fils Giandomenico Tiepolo.

C’est un véritable coup de cœur que j’ai eu pour ces deux artistes. Ils ont su rendre en

peinture la vie en Venise au XVIIIe siècle.

A cette époque le carnaval dure six mois de l’année. C’est la grande attraction, on y vient

de toute l’Europe. Il y a aussi d’autres distractions, l’arracheur de dents, les charlatans et les

bonimenteurs, les chanteurs de rue, les jeux de société, la Commedia Dell’Arte avec ses

Polichinelles, ses personnages masqués.

Les masques, introduits principalement dans les bals vénitiens par la Corporation des

Masques, font fureur et autorisent toutes les audaces…

