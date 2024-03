Exposition : Variations chromatiques ligériennes Maison de Loire du Loiret Jargeau, vendredi 15 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T13:00:00+01:00 – 2024-03-15T16:00:00+01:00

Fin : 2024-04-16T14:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:45:00+02:00

Exposition de Françoise DREVENAK et de Gaël LEROC’H

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maisondeloire45.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}]

