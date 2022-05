Exposition Variation en Duo + Vernissage Sainte-Terre, 4 juin 2022, Sainte-Terre.

Exposition Variation en Duo + Vernissage Sainte-Terre

2022-06-04 – 2022-06-06

Sainte-Terre Gironde Sainte-Terre

EUR Sainte-Terre vous présente son programme culturel pour 2022 !

Exposition et vernissage de photos, peintures et sculptures : “Variations en Duo” par Wilfred Navarro et Geneviève Bossuet, du samedi 4 juin au lundi 6 juin, au Jardin de la Lamproie.

Samedi 4 juin : Exposition “Variations en Duo” de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et Vernissage à 18h00

Dimanche 5 juin : Exposition ‘Variations en Duo” de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00

Lundi 6 juin : Exposition “Variations en Duo” de 10h00 à 13h et de 14h00 à 18h00

+33 5 57 47 16 23

Sainte-Terre

