Exposition VARIA une approche subjective de la création contemporaine Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac Meymac

Exposition VARIA une approche subjective de la création contemporaine Meymac Meymac, 10 juillet 2022, MeymacMeymac. Exposition VARIA une approche subjective de la création contemporaine

Meymac Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Meymac

2022-07-10 10:00:00 – 2022-10-09 13:00:00 Meymac

Corrèze Meymac Corrèze Meymac Centre d’Art Contemporain du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, de 10h à 13h et de 14h à 19h

Tarif : 5€, 4€ (groupe à partir de 10 personnes), 2€ (situation de handicap), gratuit – 12 ans

visite commentée tous les mercredis à 15h Le Centre d’art de Meymac propose une exposition où toutes les pratiques plastiques (peinture, sculpture, photographies, vidéos, installations) se retrouvent à travers une vingtaine d’artistes dont le centre apprécie particulièrement le travail. Le public est invité à déambuler dans les espaces convertis en archipel où 3 à 4 artistes se retrouvent en fonction des thématiques qui les intéressent dans leurs pratiques. Centre d’Art Contemporain du mardi au dimanche, y compris les jours fériés, de 10h à 13h et de 14h à 19h

Tarif : 5€, 4€ (groupe à partir de 10 personnes), 2€ (situation de handicap), gratuit – 12 ans

visite commentée tous les mercredis à 15h Meymac Meymac

dernière mise à jour : 2022-06-28 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Meymac Meymac Autres Lieu Meymac Meymac Adresse Meymac Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Meymac Ville MeymacMeymac lieuville Meymac Meymac Departement Corrèze

Meymac Meymac MeymacMeymac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meymacmeymac/

Exposition VARIA une approche subjective de la création contemporaine Meymac Meymac 2022-07-10 was last modified: by Exposition VARIA une approche subjective de la création contemporaine Meymac Meymac Meymac Meymac 10 juillet 2022 Meymac Corrèze OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

MeymacMeymac Corrèze