Exposition « Van Gogh, les derniers voyages » Château d’Auvers Auvers-sur-Oise, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Van Gogh, les derniers voyages » Au programme de votre soirée au Château d’Auvers : Samedi 18 mai, 19h00 Château d’Auvers gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Au programme de votre soirée au Château d’Auvers :

Ouverture exceptionnelle de l’exposition « Van Gogh, les derniers voyages » de 19h à 23h (dernière entrée 22h) en accès libre & sur réservation uniquement.

En exclusivité à 20h : Visite guidée gratuite à par la directrice du Château d’Auvers [Delphine TRAVERS].

Situé au cœur d’un village d’artistes, dans lequel Vincent Van-Gogh vécut les 70 derniers jours de sa vie, le château vous offre l’occasion de découvrir une exposition événement « Van Gogh : les derniers voyages » d’octobre 2023 à septembre 2024.

Elle offre aux visiteurs un aperçu du séjour de Vincent van Gogh en France (1886-1890), et plus particulièrement de son séjour à Auvers-sur-Oise, durant lequel il a créé plus de 75 peintures en moins de 70 jours, entre le 20 mai et le 29 juillet 1890. L’exposition met également en lumière le rôle crucial du frère, confident et mécène de Vincent, Theo van Gogh.

Wouter van der Veen, chercheur et spécialiste de Vincent van Gogh, assure le commissariat de cette exposition événement.

Château d’Auvers Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 48 48 48 http://www.chateau-auvers.fr http://fr-fr.facebook.com/chateau.auvers;http://twitter.com/chateauauvers [{« type »: « link », « value »: « https://musees-valdoise.oxygeno.fr/ »}] À seulement 30 minutes de Paris et 25 minutes de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, partez à la découverte du Château d’Auvers, situé au cœur d’un village d’artistes, dans lequel Vincent Van-Gogh vécut les 70 derniers jours de sa vie. En voiture, par l’autoroute : De la Porte Maillot ou de Clignancourt, suivre l’A86 (direction Cergy-Pontoise) puis l’A15 (direction Cergy-Pontoise). Prendre ensuite l’A115 (direction Calais), sortie Méry-sur-Oise Centre puis Château d’Auvers.

©CDVO