Exposition Valérie Décoret Descartes, 3 septembre 2022, Descartes.

2022-09-03 – 2022-10-16

Pendant la durée de l’exposition, plusieurs activités et évènements sont programmés à la galerie : ateliers pédagogiques d’histoire de l’art et d’archéologie pour les enfants, conférences, auberges espagnoles, rencontres scientifiques… (programme sur demande). La galerie est ouverte les samedis de 14h à 18h et les dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Plusieurs activités et évènements sont programmés : ateliers pédagogiques d’histoire de l’art et d’archéologie pour les enfants, conférences, auberges espagnoles, rencontres scientifiques… (programme sur demande). Ouvert les samedis de 14h à 18h et les dimanches de 10h à 13h et de 15h à 18h.

association.effets.secondaires@gmail.com +33 6 73 53 85 75 https://www.facebook.com/severine.effetssecondaires

