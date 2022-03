EXPOSITION VALERIE DAVAL La Ferté-Bernard, 2 juin 2022, La Ferté-Bernard.

EXPOSITION VALERIE DAVAL La Ferté-Bernard

2022-06-02 – 2022-07-29

La Ferté-Bernard Sarthe

Valérie DAVAL aime jongler entre des peintures monumentales et des miniatures. Elle interprète à l’acrylique sur papier un (grand) paysage en plusieurs petits formats pour conserver le côté intime de la miniature. Elle tisse un maillage de couleurs entre ciel et terre, privilégiant la verticalité au format panoramique, pour rappeler la silhouette d’un homme debout.

Son travail s’étend du dessin à la performance en passant par la peinture, le textile et la sculpture.

+33 2 43 93 48 61

Valérie DAVAL aime jongler entre des peintures monumentales et des miniatures. Elle interprète à l’acrylique sur papier un (grand) paysage en plusieurs petits formats pour conserver le côté intime de la miniature. Elle tisse un maillage de couleurs entre ciel et terre, privilégiant la verticalité au format panoramique, pour rappeler la silhouette d’un homme debout.

Son travail s’étend du dessin à la performance en passant par la peinture, le textile et la sculpture.

La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-17 par