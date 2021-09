Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Exposition : “Vagues à l’âme… et autres errances havraises” Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Exposition : "Vagues à l'âme… et autres errances havraises" 2021-10-01 – 2021-10-31

Le Havre Seine-Maritime Jean-Claude Bertin expose à la Société des Régates du Havre du 1er au 31 octobre 2021. Son approche de la photographie repose essentiellement sur la recherche de l’émotion.

La photographie est toujours une construction personnelle, dans la mesure où tout sujet est extrait de la réalité par le moment de la prise de vue, le cadrage, la composition, les choix techniques permettant de rendre la lumière. Son but est de tenter de transmettre l’image mentale qui fut la sienne lors de la découverte initiale de la scène. En ce sens, la post-production est l’un des outils que le numérique offre désormais au photographe pour tenter de transmettre l’émotion initiale. Salon Joinville – Club-house du porte de plaisance Jean-Claude Bertin expose à la Société des Régates du Havre du 1er au 31 octobre 2021. Son approche de la photographie repose essentiellement sur la recherche de l’émotion.

