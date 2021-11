Exposition Uummannaq à la Résidence Domitys Amboise, 8 novembre 2021, Amboise.

Exposition Uummannaq à la Résidence Domitys Amboise

2021-11-08 09:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Amboise 37400 Amboise

PIERRE A.C.AUZIAS

Peintures d ‘un Français résident au Groenland

Né en France en 1954, peintre, professeur, illustrateur, navigateur et reporter, il vit la plupart du temps sur l’île d’Uummannaq au Groenland pour étudier la nature et les habitants… Peintre officiel de La Royal Danish Navy de 1994 à 2016 il reçoit le titre de peintre de la Défense l’affectant aux trois armées de 1998 à 2000 durant le conflit en ex- Yougoslavie.

Il a développé l’enseignement artistique pour les enfants, il a créé Uummannaq Art School « Tuullik » et est devenu un membre actif du groupe d’artistes groenlandais « KIMIK ».

